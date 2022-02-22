Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, прокомментировал публикацию британской Financial Times. Газета написала, что когда Россия якобы захватит Украину, Царев может возглавить «марионеточное» правительство как ставленник Москвы

«Я больше, чем уверен, что, если вдруг ситуация между Украиной и Россией дойдет до прямого боестолкновения, я надеюсь, что в этот раз уже на границах Донецкой и Луганской областей не остановятся.

А если пойдут дальше, то всю освобожденную территорию надо сразу принимать в Российскую Федерацию. Не должно быть Украины. До тех пор, пока будет слово «Украина», до тех пор будет строиться государство "Анти-Россия"», — заявил Царев.

Две школы попали под обстрел в Донецке © Алексей Кулемзин Владимир Зеленский и его команда, а также выразил надежду, «чтобы больше марионеточных правительств в Украине не было».

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.