«Я больше, чем уверен, что, если вдруг ситуация между Украиной и Россией дойдет до прямого боестолкновения, я надеюсь, что в этот раз уже на границах Донецкой и Луганской областей не остановятся.
А если пойдут дальше, то всю освобожденную территорию надо сразу принимать в Российскую Федерацию. Не должно быть Украины. До тех пор, пока будет слово «Украина», до тех пор будет строиться государство "Анти-Россия"», — заявил Царев.
Он добавил, что марионеточное правительство в Киеве сейчас — это президент Владимир Зеленский и его команда, а также выразил надежду, «чтобы больше марионеточных правительств в Украине не было».
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.