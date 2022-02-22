Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, который одним из первых заявил о готовящемся госперевороте на Украине еще до того, как он действительно произошел, в интервью изданию Украина.ру рассказал о шокирующих подробностях истории

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«И тогда они пошли на грубейшее нарушение всего. Такого никогда ни в одном государстве не делалось. Они собрали это мероприятие на территории прямо посольства (США — ред.).

Выступал посол, еще ряд людей, они фактически говорили о том, как захватывать власть в Украине. То есть, это был прямой инструктаж на территории посольства Соединенных Штатов [как проводить госпереворот]», — рассказал Царев.

Он добавил, что на собрание в посольстве отправил своих активистов под видом русофобов, которые в итоге и предоставили информацию о готовящемся событии. Царев напомнил, что направил соответствующую аудио-видео информацию в органы и выступил с обращением в парламенте, но не был услышан.

«Не во всех фракциях мое выступление понравилось. Очень многие тогда начали говорить, что я ссорю Соединенные Штаты и Украину, что так нельзя. Ни в одном парламенте мира никогда не обвиняли США в организации переворота на территории этой страны. Это вопиюще, это нельзя, [говорили мне]», — сказал он.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.