Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал признание Россией Донецкой и Луганских народных республик нарушение международного права и Минских соглашений

«Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений», — написал Мишель в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 21 февраля. Он пообещал, что «ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности».

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин в ходе экстренного обращения к нации в связи с ситуацией на Украине признал независимость Луганской и Донецкой народных республик.