Президент РФ Владимир Путин признал «мятежный регион Украины, и этим зажёг фитиль следующей войны в Европе». Таким заголовком американский журнал Newsweek комментирует 21 февраля формальное признание ЛНР и ДНР

Решение Путина о призании «двух сепаратистских регионов» произошло вопреки предупреждениям западных правительств о том, что ему не следует нагнетать напряженность в отношениях между Россией и Украиной, пишет автор издания.

«Некоторые американские официальные лица опасаются, что Россия использует сфабрикованные заявления о насилии на Украине в качестве предлога для вторжения, а признание Путиным Донбасса может спровоцировать полномасштабную войну между двумя странами».

Издание не приводит никаких дальнейших аргументов, помимо вышеупомянутых опасений некоторых американских официальных лиц.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. Глава государства после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России. В своем выступлении Путин подробно рассказал об исторических причинах украинского кризиса и проблематике отношений с Западом, заявив в конце, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после телеобращения президент в Кремле подписал указы.