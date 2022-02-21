По словам российского лидера, большевики грубым по отношению к России образом отторгали части территории и присоединяли их к Украине.
«В результате большевистской политики и возникла советская Украина. Которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина», — заявил Путин.
Президент отметил, что большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины.
«Что же, нас это устраивает. Мы покажем Украине настоящую декоммунизацию», — сказал президент РФ.
Ранее Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.