В ходе экстренного обращения к нации президент России Владимир Путин заявил, что современная Украина была создана коммунистической Россией. Трансляцию обращения вёл Первый канал 21 февраля

По словам российского лидера, большевики грубым по отношению к России образом отторгали части территории и присоединяли их к Украине.

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина. Которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина», — заявил Путин. Путин признал ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент отметил, что большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины.

«Что же, нас это устраивает. Мы покажем Украине настоящую декоммунизацию», — сказал президент РФ.

Ранее Владимир Путин обратился к нации с экстренным обращением по поводу ситуации на Украине. В ходе речи Путин затронул преступления, совершённые киевским режимом по отношению к населению Украины. Позже была проведена церемония подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоров о дружбе и сотрудничестве с вновь признанными государствами.