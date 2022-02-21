Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе и сотрудничестве.
«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сказал Саблин.
Саблин является координатором группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя «Боевого братства».
В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты.