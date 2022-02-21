Сирия будет готова признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом со ссылкой на президента этой страны Башара Асада сообщил 21 февраля депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. Его слова приводит РИА Новости

Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе и сотрудничестве. Путин рассказал о просьбе принять Россию в НАТО © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Уверен, что вслед за Россией ДНР и ЛНР признают союзники и друзья. Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию», — сказал Саблин.

Саблин является координатором группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя «Боевого братства».

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты.