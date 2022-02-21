«Скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. Скажу об этом впервые. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросила его: а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности той беседы. Но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно».
Как добавил глава государства, реальное же отношение Вашингтона фактически выразилось в практических шагах: поддержке террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к российским требованиям и озабоченности в сфере безопасности.