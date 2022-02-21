Президент России Владимир Путин рассказал о том, как обратился к своему американскому коллеге Биллу Клинтону с просьбой о принятии Российской Федерации в НАТО. Об этом глава российского государства рассказал во время обращения к нации, трансляцию вели российские телеканалы

«Скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. Скажу об этом впервые. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросила его: а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО? Не буду раскрывать все подробности той беседы. Но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанно».

Как добавил глава государства, реальное же отношение Вашингтона фактически выразилось в практических шагах: поддержке террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к российским требованиям и озабоченности в сфере безопасности.