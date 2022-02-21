Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался по поводу действий ЕС в свете возможного признания Россией независимости республик Донбасса. Его слова цитирует 21 февраля англоязычный сайт телеканала «Аль-Джазира»

«Если будет аннексия [Донбасса], то будут санкции, а если будет признание [независимости ДНР и ЛНР], то я предложу санкции, а решать будут министры», — заявил Боррель после встречи министров иностранных дел блока.

Ранее, на заседании Совета безопасности РФ обсуждался вопрос о признании ДНР и ЛНР. По его итогам президент Владимир Путин пообещал, что примет решение по Донбассу сегодня же.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты.