Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские националисты, которые причастны к массовому убийству жителей Одессы 2 мая 2014 года будут преданы суду. Такое заявление он сделал 21 февраля в своем телеобращении

Одесситы - вы прекрасны: Дом профсоюзов утопили в цветах в память о погибших 2 мая © кадр из видео Украина.ру

2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек, более 200 человек обратились за медицинской помощью. Большинство жертв трагедии были представителями Антимайдана и были заживо сожжены в Доме профсоюзов националистами. Позже следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. На сегодняшний день, никто из участников тех событий со стороны сторонников Майдана не осужден.