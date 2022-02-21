«Мы знаем их поимённо. И мы сделаем все, чтобы их покарать, найти и предать суду», — сказал Путин.
2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек, более 200 человек обратились за медицинской помощью. Большинство жертв трагедии были представителями Антимайдана и были заживо сожжены в Доме профсоюзов националистами. Позже следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. На сегодняшний день, никто из участников тех событий со стороны сторонников Майдана не осужден.