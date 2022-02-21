«Высокопоставленный чиновник из восточноевропейской страны» выразил беспокойство расколом в ЕС в связи с возможным признанием Россией ДНР и ЛНР. Об этом сообщила 21 февраля британская газета The Guardian

Журналист газеты утверждает, что разговаривал с восточноевропейским чиновником, в то время как в России приходило внеочередное заседание Совета безопасности страны.

Его собеседник выразил беспокойство, что Россия, вместо «прямого вторжения», признает независимость донбасских республик.

«Тогда это серая зона, где вы не уверены, вызовет ли это санкции, особенно это касается некоторых стран Европейского Союза, которые находятся дальше от линии фронта», — указал собеседник британского корреспондента.

Ранее, на заседании Совета безопасности обсуждался вопрос о признании ДНР и ЛНР. По его итогам президент РФ Владимир Путин пообещал, что примет решение по Донбассу сегодня же.