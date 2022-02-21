Президент России Владимир Путин сообщил на заседании Совета безопасности страны, что глава американского государства Джо Байден заверил его в отсутствии намерений принимать Украину в НАТО в ближайшее время. Трансляцию заседания в понедельник, 21 февраля, вели российские телеканалы

«Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счет, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня», — отметил российский лидер.

Ранее в тот же день главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились на фоне обострения обстановки в регионе к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР для защиты мирного населения. Под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу.