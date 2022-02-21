«Я вот со своими коллегами разговариваю на этот счет, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможен какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня», — отметил российский лидер.
Ранее в тот же день главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились на фоне обострения обстановки в регионе к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР для защиты мирного населения. Под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу.