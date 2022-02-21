Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Белоруссия "потеряет суверенитет", если с её территории Россия осуществит военные действия против Украины. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе 21 февраля

Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР и предупредил, что в случае признания Евросоюз «выступит единым фронтом». В Госдуме раскрыли порядок возможного признания ЛНР и ДНР © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Он также заявил, что Белоруссия «потеряет суверенитет», если ее территория будет использована для «российского вторжения на Украину».

По словам Борреля, ЕС введёт против Минска санкции в случае гипотетического вторжения России с использованием территории Белоруссии.

Чиновник добавил, что в ЕС следят за возможным принятием решения о признании Россией ЛДНР «с большой обеспокоенностью».

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток. Поводом к этому стала очередная эскалация в Донбассе, обстрелы территории республик со стороны украинской армии и теракты украинских диверсантов. В ЛДНР считают, что киевские власти осуществляют геноцид населения республик.