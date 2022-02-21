Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР и предупредил, что в случае признания Евросоюз «выступит единым фронтом».
Он также заявил, что Белоруссия «потеряет суверенитет», если ее территория будет использована для «российского вторжения на Украину».
По словам Борреля, ЕС введёт против Минска санкции в случае гипотетического вторжения России с использованием территории Белоруссии.
Чиновник добавил, что в ЕС следят за возможным принятием решения о признании Россией ЛДНР «с большой обеспокоенностью».
В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток. Поводом к этому стала очередная эскалация в Донбассе, обстрелы территории республик со стороны украинской армии и теракты украинских диверсантов. В ЛДНР считают, что киевские власти осуществляют геноцид населения республик.