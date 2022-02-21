Президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости

Итог заседания Совбеза - новая политическая реальность © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Как отмечает пресс-служба Кремля, Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием событий, при этом они выразили готовность к продолжению контактов.

Незадолго до этого на Украине сообщили, что президент Владимир Зеленский также провел телефонные переговоры с Шольцем и Макроном. После этого стало известно, что украинский лидер созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты. В тот же день под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР из-за нежелания Киева идти на переговоры с Донецком и Луганском. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток.