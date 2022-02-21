Санкции Евросоюза в случае участия России в конфликте на Украине будут распространяться на газопровод "Северный поток-2", заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в комментарии агентству Reuters 21 февраля

Пакет антироссийских мер Евросоюза будет включать санкции против "Северного потока-2", заявил канцлер Австрии. Хотят унизить Россию и Германию: Рар объяснил нападки США на «Северный поток-2» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Тогда (в случае участия России в конфликте на Украине — ред.) сертификация [газопровода] будет приостановлена. В этом нет никаких сомнений. Поэтому это означает, что "Северный поток-2" является частью санкций», — сказал журналистам Нехаммер.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен в работу.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не имеет планов по нападению на Украину. При этом руководство РФ заявляет, что именно Украина стоит за новой эскалацией в Донбассе. В этом ее подстегивают страны Запада и НАТО, заинтересованные в продвижении к российским границам.