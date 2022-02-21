Мощный взрыв произошел в центре Луганска вечером 21 февраля. Как сообщает Луганский информцентр, взорвался автомобиль, припаркованный у представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе

Отмечается, что взорвавшийся автомобиль был припаркован на стоянке у представительства ЛНР в СЦКК.

В результате ЧП пострадал руководитель представительства Михаил Филипоненко и сотрудник Народной милиции. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

По данным Народной милиции ЛНР, взрыв был спланированным покушением на Филипоненко.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты. В тот же день под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР из-за нежелания Киева идти на переговоры с Донецком и Луганском. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток.