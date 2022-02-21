Президент Украины Владимир Зеленский срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Такую информацию 21 февраля распространили украинские СМИ

Отмечается, что главный вопрос заседания — ситуация в Донбассе и возможное признание ДНР и ЛНР Россией.

Заседание СНБО начнется в 20:00 (21:00 мск).

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты. В тот же день под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР из-за нежелания Киева идти на переговоры с Донецком и Луганском. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток.