Мощный взрыв прогремел у представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом со ссылкой на представительство передает 21 февраля Луганский информационный центр

Российские военные уничтожили украинских диверсантов и их БМП © РИА Новости, Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

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Резкое обострение в Донбассе началось на прошлой неделе. В ДНР и ЛНР сообщают о массированных обстрелах территории народных республик со стороны украинской армии. Также известно о нескольких попытках украинских диверсионных групп устроить теракты на крупных объектах инфраструктуры ЛДНР.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты. В тот же день под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР из-за нежелания Киева идти на переговоры с Донецком и Луганском. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток.