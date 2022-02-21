Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко назвал «пропагандистскими нарративами» обсуждение дальнейшей судьбы ДНР и ЛНР на Совете безопасности РФ. Свой комментарий он оставил 21 февраля в Telegram

Путин заявил, что переворот на Украине был кровавым и антиконституционным © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В настоящий момент официальные лица Украины практически никак не комментируют возможное признание ЛДНР Россией. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал к деэскалации и переговорам, Зеленский или представители его офиса ситуацию пока никаких заявлений не делали.

В понедельник, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик в целях защиты мирного населения и снижения напряженности в регионе. Такое решение было принято на фоне резкого обострения в Донбассе. В последние дни украинская армия проводит массированный обстрел территории народных республик, устраивает диверсии, а также предпринимает попытки совершить теракты. В тот же день под председательством Путина было созвано заседание Совета безопасности страны, посвященное Донбассу. Участники заседания высказались за признание ДНР и ЛНР из-за нежелания Киева идти на переговоры с Донецком и Луганском. Президент РФ заявил, что окончательное решение он примет до конца суток.