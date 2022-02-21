Президент США Джо Байден проводит совещание с командой по нацбезопасности по ситуации на Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер 21 февраля

Президент США ранее заявил, что ему якобы известно о готовящемся "вторжении" России на территорию Украины. «Украинский треугольник»: к чему приведут переговоры Путин-Макрон-Байден © коллаж Украина.Ру

«Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине», — говорится в материале Рейтер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.