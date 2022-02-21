Президент США ранее заявил, что ему якобы известно о готовящемся "вторжении" России на территорию Украины.
«Чиновник Белого дома сообщил, что президент Байден встречается в понедельник с командой по национальной безопасности и получит свежие данные по России и Украине», — говорится в материале Рейтер.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.