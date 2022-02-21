МИД Эстонии призвал немедленно ввести санкции против РФ в случае ее признания ДНР и ЛНР. Сообщение об этом появилось на странице эстонского внешнеполитического ведомства в Twitter 21 февраля

Ранее 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Позже российский лидер провел заседание Совета безопасности страны по вопросу ситуации в Донбассе. По словам Путина, решение признавать или непризнавать ДНР и ЛНР он примет до конца дня. Путин: Украина и НАТО могут попытаться напасть на Крым © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Если Россия примет решение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик, это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации!» — говорится в сообщении.

Эскалация в Донбассе началась на прошлой неделе. В ДНР и ЛНР ситуацию называют критической и считают, что в ближайшее время Украина может начать наступление.