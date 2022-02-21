Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Совбез ООН с требованием немедленно провести консультации по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости 21 февраля

Консультации по безопасности Украины должны быть проведены в рамках Будапештского меморандума, уточнил Кулеба. Шойгу: Украина может стать ядерной страной © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам по обеспечению безопасности Украины», — написал Кулеба в Twitter.

В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а державы-гаранты обязались обеспечить Украине безопасность.

Ранее на внеочередном заседании Совета безопасности РФ министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что существует опасность приобретения Украиной ядерного оружия.