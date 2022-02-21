Проникновение украинской диверсионной группы в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) - лишь одно звено в большой цепи провокаций, с помощью которых Киев планирует запустить новую фазу горячей войны в Донбассе. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Верховного совета ДНР Владислав Бердичевский

«Обстрелы по всей линии фронта. Особенно много сообщений об открытии огня поступает с юга, район Новоазовска. Разведка говорит, что возможен прорыв до границы с Россией.

Проблемы есть на Светлодарской дуге, где наша республика смыкается с ЛНР (Луганской народной республикой — ред.), там, где были жестокие бои под Дебальцево в 2014-2015 годах. Под снарядами и окраины Донецка», — сказал депутат.

Йохан Бекман: Финляндия готовится отражать массовые провокации НАТО из-за обострения в Донбассе © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

«Эти планы никто не скрывал, а сейчас вдруг заговорили, что они за мир. Мы такую смену риторики уже проходили», — заявил депутат.

Полностью интервью с Владиславом Бердичевским можно прочитать здесь.