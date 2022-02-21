«Обстрелы по всей линии фронта. Особенно много сообщений об открытии огня поступает с юга, район Новоазовска. Разведка говорит, что возможен прорыв до границы с Россией.
Проблемы есть на Светлодарской дуге, где наша республика смыкается с ЛНР (Луганской народной республикой — ред.), там, где были жестокие бои под Дебальцево в 2014-2015 годах. Под снарядами и окраины Донецка», — сказал депутат.
То есть обострение сильнее давно привычного местным жителям, констатировал он. По словам Бердичевского, у украинских военачальников есть планы, которые они никогда не скрывали. Речь о попытках прорыва и продвижения к российской границе.
«Эти планы никто не скрывал, а сейчас вдруг заговорили, что они за мир. Мы такую смену риторики уже проходили», — заявил депутат.
Полностью интервью с Владиславом Бердичевским можно прочитать здесь.