«Эффекта неожиданности быть не может. Народ на той части Донбасса наш, поэтому мы знаем все, вплоть до списков личного состава и количества боевой техники.
Несмотря на многочисленные предупреждения СМИ и западных — в кавычках — разведок о том, что Россия якобы сосредоточила большое количество войск в Белоруссии, на северной границе Украины, большая часть ВСУ — 150 тысяч человек — развернута на границе с Донбассом. Так что украинское «мы не собираемся нападать» — это все сказки», — резюмировал депутат.
По словам Бердичевского, у украинских военачальников есть планы, которые они никогда не скрывали. Речь о попытках прорыва и продвижения к российской границе.
Полностью интервью с Владиславом Бердичевским можно прочитать здесь.