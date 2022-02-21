Депутат Верховного совета ДНР Владислав Бердичевский дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, что ситуация в регионе крайне накалена, по всей линии фронта идут обстрелы, и жители республики уже не будут удивлены никаким провокациям

«Эффекта неожиданности быть не может. Народ на той части Донбасса наш, поэтому мы знаем все, вплоть до списков личного состава и количества боевой техники.

Несмотря на многочисленные предупреждения СМИ и западных — в кавычках — разведок о том, что Россия якобы сосредоточила большое количество войск в Белоруссии, на северной границе Украины, большая часть ВСУ — 150 тысяч человек — развернута на границе с Донбассом. Так что украинское «мы не собираемся нападать» — это все сказки», — резюмировал депутат.

План «Бомба». Сможет ли Зеленский создать ядерное оружие © REUTERS, Andreas Gebert

Полностью интервью с Владиславом Бердичевским можно прочитать здесь.