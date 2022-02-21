Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Соответствующие заявления прозвучали в эфире телеканала «Россия-24» 21 февраля

Главы республик попросили Путина признать независимость ДНР и ЛНР, а также заключить договоры о дружбе и сотрудничестве между республиками и РФ. Пушилин и Пасечник также просят российского лидера предусмотреть в таком договоре взаимодействие в оборонной сфере. Страсти по признанию ЛДНР © РИА Новости, Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

«От имени народа всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство», — сказал Пушилин. Такую же просьбу озвучил и Пасечник.

Как отметил глава ЛНР, признание со стороны РФ позволит избежать массовой гибели жителей республики, в которой 300 тыс. человек уже имеют российское гражданство.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал геноцидом то, что Украина делает с мирным населением ДНР и ЛНР. На прошлой неделе в Донбассе резко обострилась обстановка: территории народных республик подвергаются массированным обстрелам, гибнут мирные жители, разрушены объекты инфраструктуры.