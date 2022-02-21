«Детский садик — это провокация. Провокации [Украина] регулярно устраивает перед важными встречами, начиная с 2015-го, это и обстрелы в Мариуполе, и в Краматорске. Просто раньше это подгадывали под мероприятия [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, а сейчас — [действующего лидера страны Владимира] Зеленского», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что в ДНР и ЛНР давно никто не верит периодически звучащей риторике Киева «о мире», особенно сейчас, когда сейчас Украина развернула большую часть ВСУ — примерно 150 тысяч человек — на границе с Донбассом.
Полностью интервью с Владиславом Бердичевским можно прочитать здесь.