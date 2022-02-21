Депутат Верховного совета ДНР Владислав Бердичевский в интервью изданию Украина.ру прокомментировал историю с попаданием снарядов в детский сад в Станице Луганской. По его мнению, происходит такое строго по расписанию украинского руководства

«Детский садик — это провокация. Провокации [Украина] регулярно устраивает перед важными встречами, начиная с 2015-го, это и обстрелы в Мариуполе, и в Краматорске. Просто раньше это подгадывали под мероприятия [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, а сейчас — [действующего лидера страны Владимира] Зеленского», — сказал депутат.

План «Бомба». Сможет ли Зеленский создать ядерное оружие © REUTERS, Andreas Gebert

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