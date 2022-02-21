Резкая смена риторики президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене могла быть связана с тем, что речь ему, возможно, написали на английском языке. Однако что бы он ни говорил - это не более, чем игра с целью втянуть Россию в войну. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал депутат Верховного совета ДНР Владислав Бердичевский

Лучше ядерного оружия: Порошенко придумал, как защитить Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Часть людей в руководстве могла и разочароваться, но это ничего не значит, они все равно все управляемые и контролируемые. И выскочить из ситуации по своей воле им не дадут, не дадут, в том числе, и Зеленскому. Я думаю, его могут и не уведомить о том, что началась силовая операция, просто поставят перед фактом», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что все происходящие события хорошо укладываются в главную цель Запада — втянуть Россию в войну на Украине.

Полностью интервью с Владиславом Бердичевским можно прочитать здесь.