Также он ответил на вопрос журналистов издания, о том, связаны ли изменения в риторике еще и с тем, что в Киеве кто-то разочаровался в западных «друзьях».
«Часть людей в руководстве могла и разочароваться, но это ничего не значит, они все равно все управляемые и контролируемые. И выскочить из ситуации по своей воле им не дадут, не дадут, в том числе, и Зеленскому. Я думаю, его могут и не уведомить о том, что началась силовая операция, просто поставят перед фактом», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что все происходящие события хорошо укладываются в главную цель Запада — втянуть Россию в войну на Украине.
Полностью интервью с Владиславом Бердичевским можно прочитать здесь.