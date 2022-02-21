Две боевые машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины с пятью диверсантами были уничтожены российскими военными и пограничниками 21 февраля при попытке проникновения через границу РФ в Ростовской области. Такую информацию распространила пресс-служба Южного военного округа ВС РФ

Отмечается, что пятеро украинских диверсантов предприняли попытку проникнуть на территорию РФ. Они были обнаружены российским пограничным отрядом в районе шести утра по московскому времени недалеко от населенного пункта Митякинская Ростовской области. В ходе боестолкновения с российскими военными и пограничниками ФСБ они были ликвидированы. Посланный с Украины снаряд сравнял с землей погранпункт РФ © Facebook, Операція об'єднаних сил

Сообщается также, что для эвакуации диверсантов были посланы два БМП. Оперативно прибывшие на место событий подразделения российской армии огнем из противотанкового оружия уничтожили боевые машины.

Потерь среди россиян нет.

Ранее сообщалось, что 21 февраля на территорию Ростовской области упал пущенный с территории Украины снаряд, который уничтожил пограничный пункт погранслужбы ФСБ.

Обострение в Донбассе произошло в конце прошлой неделе. В ДНР и ЛНР заявляют о беспрецедентных обстрелах своих территорий со стороны Вооруженных сил Украины. По данным народных республик, в ближайшее время Киев может начать полномасштабное наступление.