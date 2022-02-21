Правительство Украины должно поднять вопрос о необходимости введения миротворческой миссии ООН в Донбасс на планируемом саммите по безопасности, заявил 21 февраля пятый президент страны Пётр Порошенко, выступая в Верховной Раде. Трансляцию вел парламентский телеканал

Порошенко назвал планируемую встречу на высшем уровне важным событием, которое даёт надежду на дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины.

«Я не хочу обнародовать, но я передам господину [Владимиру] Зеленскому наши развёрнутые предложения относительно саммита. Но первое, что нам надо сделать, чтобы снять напряжение, — это поставить на этом саммите вопрос о направлении на оккупированную часть Донбасса "голубых касок" ООН"», — сказал украинский политик.

По его словам, РФ должна быть поставлена в такие условия, «когда у неё не будет другого выхода, как проголосовать за эту позицию». Путин и Байден приняли предложение французского коллеги о проведении саммита © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Порошенко также заявил, что система безопасности в Европе может держаться только на военном блоке НАТО с включением в него Украины.

«Это лучше любого ядерного оружия», — утверждал он.

Ранее пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли его предложение о проведении новой встречи по урегулированию кризиса вокруг Украины.