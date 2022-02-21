Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию на Украине, заявив, что президенту страны Владимиру Зеленскому багаж в виде русского Донбасса не нужен

«Я, видя и зная много информации подковерной из Киева, я не обо всем могу говорить… Я сейчас могу сказать точно и определенно: сейчас очень высока вероятность провокаций на Донбассе и цель — втянуть в это Российскую Федерацию», — сказал Царев.

«Пережили 2014-2015 и сейчас переживём»: жители Донецка о своём выборе © Украина.ру Владимира Зеленского идеальным вариантом будет, если Россия заберет себе Донецкую и Луганскую области, причем желательно целиком, потому что там проживают русские люди, которые ориентированы на Москву.

Однако какое именно решение примет Российская Федерация относительно украинского вопроса Зеленский не знает, подчеркнул эксперт, поэтому ситуация продолжает ухудшаться, в том числе с огромными потерями для украинской экономики.

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