Как объясняется в сообщении, данная мера вызвана оптимизацией штата генконсульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на Украине.
«Приём уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем», — сообщает консульство.
Ранее США и ряд других государств эвакуировали часть дипломатов с Украины и призвали своих граждан покидать страну.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о переносе посольства из Киева во Львов.
Также на Западную Украину переехали диппредставительства Австралии и Канады.
Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину, заявляя о стягивании российских войск к её границе.
На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе.
Кремль подчеркивает, что подобные заявления безосновательны, и призывает перестать накачивать Украину оружием.