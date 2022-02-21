Запись на приём в Генеральное консульство РФ в Одессе приостановлена до нового объявления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 февраля на сайте учреждения

Как объясняется в сообщении, данная мера вызвана оптимизацией штата генконсульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран, а также неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на Украине.

«Приём уже записавшихся посетителей будет осуществляться строго в соответствии с назначенной датой и временем», — сообщает консульство.

Ранее США и ряд других государств эвакуировали часть дипломатов с Украины и призвали своих граждан покидать страну. Негде разместить. Как живут во Львове «эвакуированные» из Киева западные дипломаты © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о переносе посольства из Киева во Львов.

Также на Западную Украину переехали диппредставительства Австралии и Канады.

Вашингтон и его союзники обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину, заявляя о стягивании российских войск к её границе.

На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе.

Кремль подчеркивает, что подобные заявления безосновательны, и призывает перестать накачивать Украину оружием.