Работа Луганской ТЭС остановлена. Об этом сообщил глава Луганской областной госадминистрации (контролируемой Киевом территории Луганской области) Сергей Гайдай в своем Facebook 21 февраля

Луганская ТЭС расположена в городе Счастье на подконтрольной Украине части Луганской области. Входит в состав предприятий ДТЭК олигарха Рината Ахметова.

Украинские военные убили двух гражданских в ЛНР © Facebook, ТМ Мілітарист

«Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!» — написал он.

Ранее в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры Украину обвинили народные республики Донецка и Луганска. Также там рассказали о нескольких диверсиях, которые планировала сторона противника. Все это свидетельствует, подчеркнули в ДНР и ЛНР, что Киев осуществляет геноцид против жителей Донбасса.

На прошлой неделе действия Киева в отношении ДНР и ЛНР как геноцид охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.

Обострение в Донбассе произошло в конце прошлой неделе. В ДНР и ЛНР заявляют о беспрецедентных обстрелах своих территорий со стороны Вооруженных сил Украины. По данным народных республик, в ближайшее время Киев может начать полномасштабное наступление.