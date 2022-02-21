Луганская ТЭС расположена в городе Счастье на подконтрольной Украине части Луганской области. Входит в состав предприятий ДТЭК олигарха Рината Ахметова.
По словам Гайдая, Счастье якобы находится под обстрелом со стороны ополченцев, поврежден водопровод, люди остаются без воды и тепла.
«Повреждения на всех линиях электропередач, которые отходят и подходят к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!» — написал он.
Ранее в обстрелах объектов гражданской инфраструктуры Украину обвинили народные республики Донецка и Луганска. Также там рассказали о нескольких диверсиях, которые планировала сторона противника. Все это свидетельствует, подчеркнули в ДНР и ЛНР, что Киев осуществляет геноцид против жителей Донбасса.
На прошлой неделе действия Киева в отношении ДНР и ЛНР как геноцид охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Обострение в Донбассе произошло в конце прошлой неделе. В ДНР и ЛНР заявляют о беспрецедентных обстрелах своих территорий со стороны Вооруженных сил Украины. По данным народных республик, в ближайшее время Киев может начать полномасштабное наступление.