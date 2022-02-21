«Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности было бы проведение саммита в формате пять постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Украина, Германия, Франция. Это тот формат, который мы считаем оптимальным для обсуждения конкретно того, что происходит вокруг Украины», — сказал Кулеба.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.