Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения с журналистами в Брюсселе рассказал о новом формате для урегулирования ситуации вокруг страны. Соответствующее видео опубликовали 21 февраля на Facebook-странице ведомства

Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой © Facebook, Dmytro Kuleba В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.