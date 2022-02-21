Новый опрос показал, сколько украинцев поддерживают Зеленского
Новый опрос показал, сколько украинцев поддерживают Зеленского
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Россияне в целом подавляющим большинством — 78% —  поддерживают решение правительства страны о приёме беженцев из Донбасса в связи с обострением напряжённости и обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.

Против такого решения выступили 13% опрошенных.

Меньше всего солидарности с жителями Донбасса проявили россияне в возрастной группе от 18 до 34 лет — против решения о приёме беженцев высказался 31% опрошенных из этой группы.

Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России Владимира Путина о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. В поддержку такого решения выступили 75% опрошенных, против — лишь 18%.