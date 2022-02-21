Россияне в целом подавляющим большинством — 78% — поддерживают решение правительства страны о приёме беженцев из Донбасса в связи с обострением напряжённости и обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины.
Против такого решения выступили 13% опрошенных.
Меньше всего солидарности с жителями Донбасса проявили россияне в возрастной группе от 18 до 34 лет — против решения о приёме беженцев высказался 31% опрошенных из этой группы.
Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России Владимира Путина о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. В поддержку такого решения выступили 75% опрошенных, против — лишь 18%.