Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 21 февраля на своем сайте результаты исследования об отношении граждан РФ к эвакуации в страну гражданского населения ДНР и ЛНР

Новый опрос показал, сколько украинцев поддерживают Зеленского © СС0, Pixabay

Против такого решения выступили 13% опрошенных.

Меньше всего солидарности с жителями Донбасса проявили россияне в возрастной группе от 18 до 34 лет — против решения о приёме беженцев высказался 31% опрошенных из этой группы.

Три четверти опрошенных также поддерживают решение президента России Владимира Путина о единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей. В поддержку такого решения выступили 75% опрошенных, против — лишь 18%.