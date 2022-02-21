«Давайте выполнять Минские соглашения, давайте начнем хотя бы с двух первых пунктов (прекращение огня и отвод сил — ред.). Прекращение огня! Это самое главное. <…> В последнее время разумные люди начинают говорить: "Слушайте, может, пусть мы уже как Приднестровье? Можно как-то это устроить?". Люди разочаровываются. То, что сейчас происходит в Украине и вообще в политической повестке, и не только в политической, в бытовой, в экономической, — угнетает. Это не добавляет им уверенности в том, что надо возвращаться в Украину и что надо хотеть вернуться в Украину», — сказал Сивохо.
Он задался вопросом, что сделала в последнее время Украина для этих людей.
«[Депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей] Гончаренко в Раде кричит: "Донецьк — це Україна! Луганськ — це Україна!". Это все, что мы видели и слышали в последнее время», — подчеркнул он.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.