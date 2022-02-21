Лидер Нацплатформы примирения и единства (НППЕ) уроженец Донецка Сергей Сивохо призвал выполнять Минские соглашения, передает 21 февраля kommersant.ru

Сивохо рассказал о «подставе» для Зеленского © Facebook, nppe.ua сказал Сивохо.

Он задался вопросом, что сделала в последнее время Украина для этих людей.

«[Депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей] Гончаренко в Раде кричит: "Донецьк — це Україна! Луганськ — це Україна!". Это все, что мы видели и слышали в последнее время», — подчеркнул он.

В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Москва подчеркивает, что все обвинения безосновательны, и отмечает, что украинские военные в Донбассе нарушают Минские соглашения, а Киев стремится уклониться от выполнения их политической части.