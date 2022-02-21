«К сожалению, миром правит не здравый смысл, не желание добиться чего-то хорошего, светлого, а желание сохранить власть, получить власть и деньги. Украина уже давно превратилась не в актив, а в пассив для США. Влияние Соединенных Штатов скукоживается как шагреневая кожа. Ведь теперь надо натянуть этот кусок кожи», — сказал Царев.
С одной стороны, пояснил он, у Вашингтона противостояние с Китаем, с другой — Россия совершенно не вовремя потребовала соблюдения своих прав. Как результат «сумасшедших проблем» США — инфляция в промышленном производстве до 20%, которую стремительно догоняет бытовая инфляция.
«Мне так кажется, что США, понимая, что они не могут контролировать уже дальше весь мир, сейчас будут использовать контролируемый уход. Как говорят «закат солнца вручную». Уходить будут с тех территорий, которые им не сильно нужны. Украина — закредитована. У Украины катастрофическая ситуация с экономикой, держится она только за счет гастарбайтеров. Эта история не может длиться бесконечно», — констатировал он.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.