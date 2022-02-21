Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, что дела у американцев идут не лучшим образом, поэтому в ближайшее время Вашингтон будет избавляться от балласта, а Киев давно стал для США пассивом

«К сожалению, миром правит не здравый смысл, не желание добиться чего-то хорошего, светлого, а желание сохранить власть, получить власть и деньги. Украина уже давно превратилась не в актив, а в пассив для США. Влияние Соединенных Штатов скукоживается как шагреневая кожа. Ведь теперь надо натянуть этот кусок кожи», — сказал Царев.

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«Мне так кажется, что США, понимая, что они не могут контролировать уже дальше весь мир, сейчас будут использовать контролируемый уход. Как говорят «закат солнца вручную». Уходить будут с тех территорий, которые им не сильно нужны. Украина — закредитована. У Украины катастрофическая ситуация с экономикой, держится она только за счет гастарбайтеров. Эта история не может длиться бесконечно», — констатировал он.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно прочитать здесь.