Обострение в Донбассе и комментарии президента Украины Владимира Зеленского о «Будапештском меморандуме» могут закончиться для страны потерей территорий. Об этом написал 20 февраля депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале

Депутат напомнил, как в своё время, в нарушение союзной и республиканских конституций, были подписаны Беловежские соглашения, ликвидировавшие Советский Союз.

Он предположил, что в случае спровоцированного «вторжения» России и бегства президента страны во Львов что-то подобное может произойти и на Украине.

«Не составит труда представить, что какие-то нам до боли известные персоны возьмут да и подпишут новые "Беловежские соглашения" в украинской интерпретации, может даже без некоторых областей, тех, которые, к примеру, не захотят входить в новое объединение», — указал депутат. Будапешт против Минска: зачем Зеленский «возрождает» Будапештский меморандум © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Таким образом, утверждает Кузьмин, из-за «неадекватного поведения» Зеленского Украина может потерять «остатки своей государственности».

Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США, предоставлял Украине гарантии безопасности в обмен на её присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В прошлую субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский угрожал признать меморандум недействительным.