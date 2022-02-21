Депутат напомнил, как в своё время, в нарушение союзной и республиканских конституций, были подписаны Беловежские соглашения, ликвидировавшие Советский Союз.
Он предположил, что в случае спровоцированного «вторжения» России и бегства президента страны во Львов что-то подобное может произойти и на Украине.
«Не составит труда представить, что какие-то нам до боли известные персоны возьмут да и подпишут новые "Беловежские соглашения" в украинской интерпретации, может даже без некоторых областей, тех, которые, к примеру, не захотят входить в новое объединение», — указал депутат.
Таким образом, утверждает Кузьмин, из-за «неадекватного поведения» Зеленского Украина может потерять «остатки своей государственности».
Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США, предоставлял Украине гарантии безопасности в обмен на её присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В прошлую субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский угрожал признать меморандум недействительным.