Лидер Нацплатформы примирения и единства (НППЕ) уроженец Донецка Сергей Сивохо обвинил прошлую власть Украины в неправильном подходе к решению кризиса на юго-востоке, передает 21 февраля kommersant.ru

Зеленский воспринимал политику как материал для шоу - Сивохо © president.gov.ua объяснил Сивохо.

Он добавил, что, когда президентом Украины стал его бывший коллега по шоу-бизнесу Владимир Зеленский, он распустил Верховную Раду, и «появился луч надежды».

«Потом я собрал коллектив — выходцев из Донбасса. У нас родилась идея создания Национальной платформы примирения и единства. Мы понимали, что люди все больше и больше отдаляются от Украины. У них все больше и больше других вводных, они устали от войны. А нам нельзя их терять ни в коем случае. Нельзя, потому что, если жители неподконтрольного Донбасса не захотят вернуться в Украину — ну ничего ты не сделаешь. Ни-че-го! Силой возвращать, как предлагают некоторые? Это абсолютно неправильно. И мы пришли потихонечку к тому, что должен существовать определенный орган, который будет заниматься проблемами Донбасса. И рассудили, что такая форма, как платформа, для этого подходит больше всего», — указал он.

Сивохо, как и Зеленский, в прошлом шоумен. Они познакомились задолго до того, президентства последнего: оба играли в КВН, потом вместе работали в основанной Зеленским студии «Квартал 95». Сивохо поддерживал Зеленского во время президентской избирательной кампании 2019 года, а после нее ненадолго вошел в команду главы государства.

Стал советником секретаря Совета безопасности по вопросам реинтеграции Донбасса и при поддержке новой власти занялся созданием НППЕ. Предполагалось, что этот проект станет площадкой для налаживания диалога между Киевом и Донбассом. Но презентация платформы в марте 2020 года обернулась скандалом: на нее пришли националисты, посоветовавшие основателю НППЕ переехать в Ростов. Им не понравилось, что Сивохо описывал конфликт на востоке Украине в том числе как внутриукраинское противостояние.

Вскоре, по требованию правой оппозиции, а также части депутатов Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», Сивохо был лишен статуса внештатного советника секретаря Совбеза. Однако, он продолжил заниматься развитием платформы и налаживанием связей с неподконтрольными территориями Донбасса.