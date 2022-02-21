Лидер украинской Нацплатформы примирения и единства (НППЕ), уроженец Донецка Сергей Сивохо рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский изменился после вступления в должность, передает 21 февраля kommersant.ru

Сивохо рассказал о «подставе» для Зеленского © Facebook, nppe.ua сказал Сивохо.

Он не ответил на вопрос журналиста, общается ли до сих пор с нынешним президентом на темы, не касающиеся Донбасса.

Сивохо, как и Зеленский, в прошлом шоумен. Они познакомились задолго до президентства последнего: оба играли в КВН, потом вместе работали в основанной Зеленским студии «Квартал 95». Сивохо поддерживал Зеленского во время президентской избирательной кампании 2019 года, а после нее ненадолго вошел в команду главы государства.

Стал советником секретаря Совета безопасности по вопросам реинтеграции Донбасса и при поддержке новой власти занялся созданием НППЕ. Предполагалось, что этот проект станет площадкой для налаживания диалога между Киевом и Донбассом. Но презентация платформы в марте 2020 года обернулась скандалом: на нее пришли националисты, посоветовавшие основателю НППЕ переехать в РФ. Им не понравилось, что Сивохо описывал конфликт на востоке Украине в том числе как внутриукраинское противостояние.

Вскоре, по требованию правой оппозиции, а также части депутатов Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа», Сивохо был лишен статуса внештатного советника секретаря Совбеза. Однако, он продолжил заниматься развитием платформы и налаживанием связей с Донбассом.