Выпущенный с территории Украины снаряд полностью разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ФСБ РФ

Отмечается, что инцидент произошел в 09:50 по московскому времени. Бой у российской границы: Пушилин сделал срочное заявление © пресс-служба главы ДНР

Погранпункт, находящийся в 150 метрах от границы, был полностью разрушен попаданием снаряда, пущенным с украинской территории. Жертв и пострадавших нет.

Это не первый украинский снаряд, попавший на территорию России за последние дни. Ранее в Ростовской области упали два украинских снаряда, был разрушен частный дом, жертв не было.

Обострение в Донбассе произошло в конце прошлой недели. В ДНР и ЛНР заявляют о беспрецедентных обстрелах своих территорий со стороны Вооруженных сил Украины. По данным народных республик, в ближайшее время Киев может начать полномасштабное наступление. В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией и не видят признаков снижения напряженности в регионе, несмотря на заверения украинской стороны в отсутствии планов по военному решению конфликта.