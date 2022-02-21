Глава ДНР Денис Пушилин в своем заявлении, опубликованном 21 февраля на его официальном сайте, сообщил, что ситуация в регионе критическая и призвал всех мужчин, способных держать оружие прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту республики

Ситуация в Донбассе резко обострилась на прошлой неделе. Как заявили представители ДНР и ЛНР, украинская армия начала массированный обстрел территорий народных республик для подготовки к скорому наступлению. Утром 21 февраля стало известно, что украинская диверсионная группа совершила прорыв в Новоазовском районе Донецкой народной республики, в результате чего был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения управления Народной милиции, завязался бой. В ДНР сообщили о попытке диверсии на химзаводе «Стирол» © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Пушилин подтвердил, что обстановка на Мариупольском направлении сильно ухудшилась.

«Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идёт бой у границы с Российской Федерацией», — заявил он.

Глава ДНР также перечислил диверсии и теракты в Донбассе за последние дни, к которым причастна украинская сторона: выведена из строя водонасосная станция, попытка диверсии на заводе «Стирол», предотвращенная попытка уничтожения нефтебазы в Еленовке и самоподрыв террориста вблизи главного железнодорожного вокзала в Донецке.

По словам Пушилина, противник бьет по территории республики из «тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков».

Он призвал все мужское население, способное держать в руках оружие, встать на защиту Донбасса.

Ранее в ЛНР рассказали, что за февраль в ряды местного ополчения встали более 400 добровольцев из РФ и других стран постсоветского пространства.