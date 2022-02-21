«Ситуация действительно чрезвычайно напряжённая, и пока мы не видим признаков снижения уровня напряжённости. Все интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность», — указал Песков.
Он отказался отвечать на вопрос о действиях российских войск в случае, если власти ДНР и ЛНР попросят о помощи в связи с обострением ситуации.
Положение в Донбассе резко обострилось в конце прошлой недели. В ДНР и ЛНР обвиняют Украину в усиленных обстрелах территории народных республик.
По данным разведки ополченцев, украинская армия может в ближайшее время начать крупномасштабное наступление в регионе.