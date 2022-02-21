Специалист по лжи Илья Анищенко 20 февраля прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского, которое состоялось в минувшую субботу на конференции по безопасности в Мюнхене, передает mk.ru

Что это было? Зеленский в Мюнхене показал, чего хочет лично для себя в будущем © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Я слежу за президентом Украины последние 2-3 недели, таких эмоций он еще не выдавал. Возможно, то ли сейчас, то ли накануне своей поездки в Мюнхен, он понял, как его использовали. На конференции Зеленский находился на грани истерики», — заверил эксперт.

Он обратил внимание на два момента. Первый — в самом начале выступления: до того, как начать говорить, Зеленский «не мог продышаться, облизывал губы — это признак сильного стресса».

«Дальше Зеленский начал: "Украина хочет мира" — в этот момент у него одёрнулось левое плечо. Этот жест означает, что он не уверен в своих словах. Второй раз плечо дернулось на словах Зеленского о том, что он хочет, чтобы вопросы решались с его командой, их слушали и так далее. Его сомнения на этой фразе можно интерпретировать так: скорее всего, он понимает, что его никто не слушает и войны не избежать. А, может, в его команде произошёл раскол и его уже никто не поддерживает. Все его эмоции говорят о том, что он вляпался. Скорее всего, он даже внутри Украины ни на что не влияет», — отметил Анищенко.

По его словам, эмоции паники и стресса у Зеленского появились, когда он произносил фразу: «Мы будем защищать свою прекрасную землю — стоит у нас на границе 50 тысяч, 150 тысяч или миллион солдат любой армии».

«Ну и явные эмоции обиды пошли, когда он призывает ввести санкции против России. В этот момент у него третий раз заметно одергивается плечо, его аж всего перекашивает», — подчеркнул специалист по лжи.

Он однако уточнил, что откровенной лжи в словах главы украинского государства не заметил.

«Смущает только одергивание плеча и поджатие губ на словах "Украина хочет мира", но не могу сказать, что это прямая ложь. Сомнения, неуверенность — да. Но стоить не забывать, что Зеленский находился на грани срыва. Сложно анализировать поведение человека в таком неадекватном состоянии. Кажется, уже готов махнуть рукой и отойти в сторону», — подытожил он.

В минувшую субботу Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. По информации местных СМИ, американская администрация пыталась отговорить Зеленского от поездки на международную конференцию в Германию в разгар кризиса вокруг его страны, назвав это решение «не самым мудрым».

Во время выступления Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а также сообщил, что при обстрелах в Донбассе «никто не ранен и не убит». В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его бездушным циником, напомнив, сколько в ДНР и ЛНР погибло людей в последние годы из-за действий Киева.