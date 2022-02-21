Россия пока находится в ожидании, между тем у Москвы есть сразу несколько вариантов ответа на провокацию Украины в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Мы можем признать народные республики, мы можем ввести туда военно-технические инструменты, предварительно заключив с ними договор о взаимопомощи на случай нападения со стороны Украины. Мы можем опираться на право наций на самоопределение — это один из основополагающих принципов ООН», — сказал эксперт.

Американцы потребовали объяснений об «угрозе теракта» в РФ © CC0, Pixabay Владимир Зеленский не знает, что именно Россия выберет в качестве способа реагирования, поэтому «сильно нервничает». Добавляет масла в огонь и его понимание, что Запад ничем не поможет. Между тем, истерия по поводу «российского вторжения» и происходящее в Донбассе добивает остатки украинской экономики, заключил эксперт.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.