Обострение в Донбассе, начавшееся на днях, пока никак не выдает планов Киева на его последующие действия. Из наиболее вероятных - провокации и масштабное наступление на ЛНР и ДН, но есть и третий вариант, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Сейчас Украина может пойти по одному из трех путей. Она может выполнить Минские соглашения, начать полномасштабное наступление на Донбасс, гарантированно получив железным молотом по голове от России, или начать провокации, чтобы вызвать более-менее мощный ответ со стороны республик и, возможно, РФ, и на этом основании попытаться привлечь Запад к умиротворению или пересмотру договоренностей», — сказал Безпалько.

Живые и «мертвые»: борьба начинается Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать свою землю при любых обстоятельствах, даже без поддержки партнеров. Также он подчеркнул, что Киеву на пути в НАТО нужны гарантии безопасности.

Полностью интервью с Богданом Безпалько можно прочитать здесь.