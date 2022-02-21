Более 400 добровольцев из России вступили в ряды защитников Луганской народной республики. Такие цифры 21 февраля озвучил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в своем заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства

Ситуация в Донбассе резко обострилась на прошлой неделе. В ДНР и ЛНР обвиняют Украину в усиленных обстрелах территории народных республик. По данным разведки ополченцев, украинская армия может в ближайшее время начать крупномасштабное наступление в Донбассе.

«Только в феврале, после начала нарастания угрозы нападения на Донбасс со стороны Киева, в ряды защитников ЛНР поступило более 400 добровольцев из России. Также прибывают добровольцы из республик бывшего Советского Союза», — сообщил Филипоненко.

Он добавил, что в связи с эскалацией напряженности в Донбассе, в Народной милиции ЛНР усилили интенсивность боевой подготовки личного состава. Также формируется дополнительные подразделения второго эшелона обороны республики. Депутат Госдумы Александр Бородай: Мы готовы выдвигаться на вооруженную защиту Донбасса © Владимир Трефилов

Ранее координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко рассказал, что передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи его жителям.

Украинская артиллерия регулярно обстреливает территории Донецкой и Луганской народных республик. ДНР и ЛНР начали эвакуацию гражданского населения и объявили мобилизацию.