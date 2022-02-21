Вооруженные силы Украины уже начали «прощупывание» обороны республик Донбасса. Закончится ли все на этом или эскалация продолжит набирать обороты, в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Александр Бородай

Украинские диверсанты прорвались в ДНР, идет бой © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Да, пока это в основном прощупывание обороны, но, тем не менее, это уже интенсификация боевых действий, которые сейчас уже имеют место. Они боятся, но их толкают в спину, или я бы даже сказал — в зад пинками. Их хозяева», — сказал Бородай.

Он пояснил, что хозяин киевской власти — Вашингтон, поэтому именно с ним Москве нужно вести переговоры по деэскалации на Украине, заключил собеседник издания.

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