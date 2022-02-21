Происходящее в Донбассе пока нельзя расценивать как серьезную попытку прорыва обороны народных республик, между тем, налицо активизация украинских диверсионных групп и интенсивные артиллерийские обстрелы.
«Да, пока это в основном прощупывание обороны, но, тем не менее, это уже интенсификация боевых действий, которые сейчас уже имеют место. Они боятся, но их толкают в спину, или я бы даже сказал — в зад пинками. Их хозяева», — сказал Бородай.
Он пояснил, что хозяин киевской власти — Вашингтон, поэтому именно с ним Москве нужно вести переговоры по деэскалации на Украине, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.