Безвозвратные потери Украины от распространения информации о «вторжении» составляют 2-3 млрд долларов в месяц. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, передает 21 февраля «РБК-Украина»

Евсеев объяснил причину «российского вторжения на Украину» © AP, Efrem Lukatsky

По его словам, речь идет о ежемесячных потерях, начиная с января.

С конца прошлого года Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.