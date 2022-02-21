Пока Киев является оружием Запада против России, решить конфликт в Донбассе путем мирных переговоров не получится. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Александр Бородай

«Вся ценность Украины для Запада — это украинское, славянское пушечное мясо, которое можно использовать против таких же славян, как и мы. И нас этим вопросом, этим пушечным мясом можно или шантажировать, или его действительно применить.

И рано или поздно его против нас применят, если такая ситуация будет сохраняться. Никакого другого варианта разрешения вопроса, кроме войны, в которой будет побежденный и будет победитель, нет», — сказал Бородай.

Министр обороны Украины оценил сообщения о скором «вторжении» РФ © скриншот LBTV

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