«Вся ценность Украины для Запада — это украинское, славянское пушечное мясо, которое можно использовать против таких же славян, как и мы. И нас этим вопросом, этим пушечным мясом можно или шантажировать, или его действительно применить.
И рано или поздно его против нас применят, если такая ситуация будет сохраняться. Никакого другого варианта разрешения вопроса, кроме войны, в которой будет побежденный и будет победитель, нет», — сказал Бородай.
Он пояснил, что высказывает такое мнение не потому, что выступает за силовое решение ситуации, а потому что пока весь смысл существования Украины сводится к функции анти-Россия, договориться не удастся.
Полностью интервью можно прочитать здесь.