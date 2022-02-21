По информации украинской военной разведки, Россия не сформировала ни одной ударной группировки войск возле украинских границ, поэтому вероятность российского «вторжения» в ближайшие дни в остаётся низкой. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников 20 февраля в эфире «ТСН.Неділя»

«По состоянию на сейчас ударной группировки Российской Федерации ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд, неуместно», — сказал Резников.

Он добавил, что это утверждение не означает отсутствия угрозы «вторжения». Глава МИД Франции призвал не реагировать на вбросы о «вторжении» РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

В последние дни американские СМИ и политические деятели, включая президента США Джо Байдена, неоднократно заявляли о якобы назначенном на ближайшие дни вторжении РФ на Украину.

Ранее уже сообщалось о разногласиях между Киевом и Вашингтоном по поводу якобы существующей угрозы такого вторжения.

Белый дом, по информации СМИ, был недоволен тем, что официальный Киев «преуменьшает» такую «угрозу».

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявлял, что нагнетаемая Вашингтоном напряжённость вызывает панику у населения и негативно влияет на экономику страны.