Нагнетание США истерии вокруг «вторжения» России на Украину схоже с ситуацией накануне Первой мировой войны, когда тем же ошибочно занимались Германская и Британская империи. Об этом на днях сообщил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби в статье для журнала National Interest

Леонков рассказал, как Запад втягивает Россию в войну на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена, который предположил, что Россия «попытается атаковать Украину в ближайшие дни». Доказательств таких намерений Москвы он однако не привел.

Эксперт отметил, что Россия рассматривает размещение своих войск у границ как способ помешать «самому мощному в мире военному альянсу» — НАТО — обосноваться у «своего порога», тогда как США видят в этом угрозу.

По его мнению, эта ситуация напоминает высказывание бывшего президента Соединенных Штатов Теодора Рузвельта, сделанное им в 1904 году.

«"Кайзер Вильгельм II считает, что англичане планируют напасть на него и уничтожить его флот… На самом деле англичане не питают таких намерений, но сами панически боятся, что кайзер тайно намеревается… уничтожить их флот и стереть Британскую империю с лица Земли". Как заметил он, «это был наиболее забавный случай, когда взаимное недоверие и страх привели два народа на грань войны"», — процитировал политика Биби.

Обозреватель отметил, что нагнетание истерии в итоге закончилось трагедией Первой мировой войны.

«По мере того, как недоверие и страх, отравляющие сегодня отношения России с Западом, ведут к современной катастрофе, нам следует задуматься о некоторых реалиях с критической точки зрения», — заключил экс-аналитик ЦРУ.

В России категорически отрицают приписываемые Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины. РФ постоянно заявляет, что никому ничем не угрожает, а все подобные заявления Запада используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.